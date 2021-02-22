أسوان يشكو بوسكا لاتحاد الكرة بعد التوقيع لناديين وعدم تسلم المستحقات

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 23:59

كتب : رضا السنباطي

أحمد بوسكا في مران المصري

أعلن مصطفى أمين المشرف العام على الكرة في أسوان تقدم ناديه بشكوى ضد الحارس أحمد محمد عبد الحليم "بوسكا" لاتحاد الكرة.

وقال المشرف العام على الكرة في أسوان لـFilGoal.com: "اللاعب وقع لأسوان في شهر يناير الماضي وخاض تدريبات معنا ثم انتقل للإنتاج الحربي".

وواصل "تقدمنا بشكوى رسمية قبل غلق باب القيد وتواصل معنا الإنتاج الحربي وطلبنا الحصول على 200 ألف جنيه وتنازلنا عن الشكوى".

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وأردف "لكن حتى الآن لم يصل لنا أي شيء من المبلغ المطلوب، ربما يكون حصل عليه وكيل لاعبين لكنه لم يرسله لنا".

وأتم مصطفى أمين "نريد تطبيق اللائحة لأن اللاعب وقع لناديين في الوقت ذاته".

اللاعب صاحب الـ34 عاما خاض مباراتين خلال الموسم الجاري مع الإنتاج الحربي بعدما انضم له في شهر يناير الماضي.

بوسكا أسوان الإنتاج الحربي في الدوري
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