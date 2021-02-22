رئيس لجنة الحكام: لا يوجد أخطاء تحكيمية مؤثرة في الدوري المصري

يرى وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل قليلة في الدوري المصري.

وقال وجيه أحمد عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد لدينا في الدوري المصري أخطاء تحكيمية مؤثرة، وطوال الموسم لا يوجد سوى حالتين أو 3 حالات على أقصى تقدير".

وأضاف "التحكيم المصري يمر بفترة جيدة والأخطاء قليلة".

وأكمل "قرار أحمد العدوي حكم المصري وسموحة بالعودة بعد انتهاء المباراة لاحتساب ركلة جزاء صحيح 100% وفي هذه الحالة الحكم نفذ القانون".

وواصل "كما أن الهاني سليمان حارس سموحة لم يتقدم أثناء تنفيذ ركلة جزاء المصري وقدمه كانت ملامسة لخط المرمى". (طالع التفاصيل)

وأشار "كان من الممكن أن يطلق الحكم صافرة عندما تكون الكرة في منطقة آمنة ويوقف المباراة من أجل مراجعة اللعبة في الفيديو ويعود ليحتسب ركلة الجزء أو يطلق صافرة النهاية".

وأتم تصريحاته "أحمد العدوي لا يعاني من زيادة في الوزن كما يظهر في شاشات التليفزيون بل العكس تماما لأن لياقته البدنية جيدة جدا ومن يشاهده في اتحاد الكرة سيعرف ذلك".