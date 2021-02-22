امتدت لبعد صافرة النهاية.. التعادل يحسم مواجهة مثيرة بين سموحة والمصري

حسم التعادل نتيجة مواجهة سموحة والمصري ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

افتتح عمر كمال التسجيل للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 15 قبل أن يتعادل عبد الكبير الوادي لسموحة في الدقيقة 38.

وامتد اللقاء بعد إطلاق أحمد العدوي صافرة النهاية بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو VAR واحتسب ركلة جزاء لصالح المصري تصدى لها الهاني سليمان.

رفع المصري رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بعد خوض 12 مباراة، أما سموحة فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع من خوض 13 مباراة.

بدأت المباراة مثيرة منذ ضربة البداية وانفرد حسام حسن في الثانية 12 بأحمد مسعود الذي تدخل وأنقذ الموقف.

وفي الدقيقة الأولى انفرد حسام حسن مجددا وسدد لكن أنقذ أحمد مسعود الكرة ببراعة.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 14 تسببت في بطاقة صفراء لرجب نبيل مدافع سموحة.

ونجح عمر كمال في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 15 على يمين الهاني سليمان حارس مرمى سموحة.

سيطر فريق سموحة على النصف ساعة المتبقية من الشوط الأول بحثا عن التعادل في ظل تراجع المصري للدفاع.

كاد حسام حسن أن يسجل التعادل في الدقيقة 27 لكن العارضة أنقذت رأسية مهاجم سموحة.

وفي الدقيقة 38 ترجم عبد الكبير الوادي مهاجم سموحة سيطرة الفريق السكندري باستغلال تمريرة الترهوني وتسديدها داخل شباك المصري.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 44 بسبب تدخل الهاني سليمان على أوستن أموتو، لكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو تم إلغاء القرار.

وفي الشوط الثاني سيطر المصري على مجريات الشوط من أجل حصد نقاط المباراة، لكن أخطر فرص الوقت الأصلي كانت في الدقيقة50 عندما تصدى القائم الأيسر للهاني سليمان لتسديدة سعيدو سنبوري.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من الضائع وكثف المصري من هجماته مع تراجع سموحة للدفاع.

وكاد كازادي كاسينجو مهاجم المصري أن يخطف نقاط المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 94 لكن حولها الهاني سليمان ببراعة إلى ركلة ركنية.

وأطلق حكم اللقاء صافرة النهاية عقب الركلة الركنية وسط اعتراضات من لاعبي المصري بداعي لمسة يد على أطهر الطاهر لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو أعاد العدوي حكم اللقاء المباراة من جديد للعب ركلة الجزاء وفي الدقيقة 100 تصدى الهاني سليمان للكرة من تسديد أحمد رفعت.