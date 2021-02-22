مؤتمر باتشيكو: نريد الفوز على تونجيث.. ومستعدون لمواجهة الغيابات

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 21:13

كتب : أحمد شوقي صلاح

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام مولودية الجزائر

قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إن فريقه ذهب للسنغال من أجل الفوز على تونجيث خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى ضد مولودية الجزائر.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين قائلا: "سنخوض المباراة من اجل الفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

أخبار متعلقة
مران الزمالك – محاضرة تحفيزية من باتشيكو.. وحضور رئيس النادي للمران الزمالك ضد فرق السنغال - تفوق أبيض وتحذير من أصحاب الأرض قبل مواجهة تونجيث الأهلي ضد فرق تنزانيا - تفوق كبير للأحمر قبل مواجهة سيمبا

وواصل "تونجيث فريق قوي ويتمتع بإمكانيات عالية لذا علينا أن نتعامل مع اللقاء جيدا وأن نعمل بجدية وأن نكون في أعلى مستوى لنا لنحقق الفوز".

وعن الغيابات التي تضرب صفوف الزمالك قال: "لن نتأثر بها وهناك أكثر من بديل جاهز لتعويض أي لاعب يغيب عن اللقاء".

وأتم باتشيكو حديثه "نريد الفوز وحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات لنضمن التأهل لربع النهائي".

ويغيب عن الزمالك حازم إمام بسبب إجهاد عضلي جراء ضغط المباريات.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة تونجيث ومولودية الجزائر والترجي.

ويتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ولكل منهما نقطة.

فيما يأتي تونجيث رابعا بدون أي نقطة.

باتشيكو الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر: ركلة جزاء المصري الثانية غير صحيحة.. ومجهود أحمد سامي لا يمكن إنكاره 24 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - فوز مصر على الكاميرون في بطولة إفريقيا للشباب وخطوة على اللقب 34 دقيقة | رياضات أخرى
تراجع باريس سان جيرمان محليا.. بين التشبع من الدوري وافتقاد الحلول الهجومية 35 دقيقة | الدوري الفرنسي
وكيله: إذا كانت الإعارة الحل الأمثل لـ الأهلي ومروان محسن سننفذ ذلك 44 دقيقة | الدوري المصري
امتدت لبعد صافرة النهاية.. التعادل يحسم مواجهة مثيرة بين سموحة والمصري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر جنش: نريد التتويج بأبطال إفريقيا.. ولم نكن نستحق الهزيمة ضد الأهلي والتعادل مع مولودية ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر باتشيكو: نريد الفوز على تونجيث.. ومستعدون لمواجهة الغيابات ساعة | دوري أبطال إفريقيا
علي أبو جريشة لـ في الجول: متفائل بعبور الإسماعيلي لأزمته لتلك الأسباب 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" 4 انتهت الدوري التركي – جالاتا سراي (1)-(0) ألانياسبور.. رفقاء مصطفى محمد إلى الصدارة
قد ينال إعجابك