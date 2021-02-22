مؤتمر باتشيكو: نريد الفوز على تونجيث.. ومستعدون لمواجهة الغيابات

قال جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك إن فريقه ذهب للسنغال من أجل الفوز على تونجيث خاصة بعد التعادل في الجولة الأولى ضد مولودية الجزائر.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وتحدث باتشيكو في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين قائلا: "سنخوض المباراة من اجل الفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

وواصل "تونجيث فريق قوي ويتمتع بإمكانيات عالية لذا علينا أن نتعامل مع اللقاء جيدا وأن نعمل بجدية وأن نكون في أعلى مستوى لنا لنحقق الفوز".

وعن الغيابات التي تضرب صفوف الزمالك قال: "لن نتأثر بها وهناك أكثر من بديل جاهز لتعويض أي لاعب يغيب عن اللقاء".

وأتم باتشيكو حديثه "نريد الفوز وحصد أكبر عدد من النقاط في المباريات لنضمن التأهل لربع النهائي".

ويغيب عن الزمالك حازم إمام بسبب إجهاد عضلي جراء ضغط المباريات.

ويلعب الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة تونجيث ومولودية الجزائر والترجي.

ويتصدر الترجي المجموعة بثلاث نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ولكل منهما نقطة.

فيما يأتي تونجيث رابعا بدون أي نقطة.