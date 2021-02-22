مران الزمالك – محاضرة تحفيزية من باتشيكو.. وحضور رئيس النادي للمران

عقد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك محاضرة تحفيزية مع لاعبي فريقه اليوم الإثنين استعدادا للقاء تونجيث السنغالي غدا الثلاثاء في ملعب لاديور.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث لملاقاته في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وستنطلق المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وركز باتشيكو على الجوانب الفنية والخططية في المران ولم يكشف عن ملامح التشكيل الأساسي بسبب حضور وسائل إعلام سنغالية للتدريبات.

وفضل الجهاز الفني أن يكون المران خفيفا تجنبا لإصابة اللاعبين بالإرهاق قبل المباراة في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

وشهد المران حضور عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة بإدارة الزمالك للمران.

وسيرتدي الزمالك طاقم أسود بالكامل في لقاء الغد.