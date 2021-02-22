الزمالك ضد فرق السنغال - تفوق أبيض وتحذير من أصحاب الأرض قبل مواجهة تونجيث

يلتقي الزمالك ضد فرق السنغال للمرة الثالثة في بطولات إفريقيا، عندما يحل ضيفا على فريق تونجيث في دوري الأبطال.

ويلعب الزمالك ضد تونجيث في السادسة من مساء غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى سلبيا على ملعبه مع مولودية الجزائر.

بينما خسر تونجيث أمام الترجي في تونس بهدفين لهدف.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يلتقي فيها الزمالك بفرق من السنغال خلال بطولات إفريقيا للأندية.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الزمالك ضد فرق السنغال في إفريقيا.

لعب الزمالك قبل ذلك 4 مباريات ضد فرق السنغال في بطولات إفريقيا. فاز الأبيض في مرتين وخسر مثلهم خارج ملعبه.

ولكن المواجهات مع فرق السنغال انتهت بتفوق الزمالك دائما في مجموع مباراتي الذهاب والعودة معا.

المرة الأولى التي واجه فيها الزمالك فرق السنغال كانت ضد ناديمبور عام 2000 في الأدوار الأولى لبطولة كأس الكؤوس.

وفاز الزمالك في الذهاب بثلاثية مقابل هدف وسجل للأبيض وقتها عبد الحليم علي وحسام عبد المنعم وأسامه نبيه.

وخسر الأبيض في الإياب بهدف، وتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المرة الثانية التي التقى فيها الزمالك بفرق السنغال كانت ضد جينيراسيون فوت في دور الـ16 من النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك في الذهاب بهدفين لهدف وسجل وقتها للأبيض مصطفى محمد.

وبعدها حدثت الأزمة الشهيرة التي تسببت في تأجيل المباراة لعدة أيام عندما ذهب الزمالك إلى ملعب برج العرب وانسحب الفريق السنغالي ولم يذهب بسب تغيير موعد المواجهة.

قبل أن تقام المباراة بعدها في استاد السلام ويفوز الأبيض بهدف سجله الفريق السنغالي في شباكه.

ليتفوق الزمالك في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة ويتأهل لدور المجموعات.