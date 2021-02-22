الأهلي ضد فرق تنزانيا - تفوق كبير للأحمر قبل مواجهة سيمبا

مواجهة جديدة منتظرة لبطل إفريقيا الأهلي أمام فرق تنزانيا، عندما يلعب ضد سيمبا في دور المجموعات من البطولة الأهم للأندية في القارة السمراء.

ويستضيف سيمبا، بطل إفريقيا الأهلي في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة غدا الثلاثاء.

وتعد هذه هي المرة التاسعة عشر التي يلعب فيها الأهلي ضد فرق من تنزانيا.

الأهلي فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، وانتصر أيضا سيمبا على فيتا كلوب الكونغولي بهدف.

ويستعرض لكم FilGoal.com تاريخ مواجهات الأهلي ضد فرق تنزانيا في بطولات إفريقيا.

الأهلي لعب ضد فرق تنزانيا سابقا 18 مرة كانت الأفضلية خلالهم للمارد الأحمر.

بواقع 11 انتصار و3 هزائم، و4 مرات تعادل.

ولعب الأهلي ضد 4 فرق من تنزانيا في بطولات إفريقيا وهم يانج أفريكانز وسيمبا وبامبا وماجي ماجي.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا للمرة الخامسة.

ولم يتفوق أي فريق تنزاني على الأهلي ولا مرة في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، سواء في الأدوار الإقصائية لبطولات إفريقيا أو حتى المجموعات.

بداية مواجهة الأهلي مع فرق تنزانيا كانت في عام 1982 ضد يانج أفريكانز في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي في الذهاب بخماسية دون رد سجلها جمال عبد الحميد هدفين، وهدف لكل من شريف عبد المنعم ومجدي عبد الغني ومجدي إمام.

ثم تعادل الأهلي في الإياب بهدف لكل فريق، وسجل للأحمر علاء ميهوب. وفي النهاية توج المارد الأحمر بلقب البطولة.

المرة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي ضد فرق تنزانيا كانت بمواجهة سيمبا في كأس الكؤوس عام 1985 في دور الـ16 للبطولة.

وخسر الأهلي في الذهاب بثنائية مقابل هدف سجله محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي.

وفاز الأهلي في الإياب بثنائية الخطيب وزكريا ناصف. وفي النهاية توج المارد الأحمر بلقب البطولة.

المرة الثالثة التي لعب فيها الأهلي ضد فرق تنزانيا كانت بمواجهة يانج أفريكانز في دور الأبطال عام 1988 في الدور الأول.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في الإياب برباعية سجلها أيمن شوقي هدفين، وهدف لكل من علاء عبد الصادق وربيع ياسين.

ولعب الأهلي للمرة الرابعة ضد فرق تنزاينا في كأس الكؤوس عام 1993 بمواجهة فريق بامبا في الدور الأول للبطولة.

وواصل الأهلي تفوقه على فرق تنزانيا بالفوز في الذهاب بخماسية دون رد سجلها حسام حسن هدفين، وهدف لكل من محمد رمضان ووليد صلاح الدين وياسر ريان.

وانتهى لقاء العودة بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في النهاية بلقب البطولة.

ثم لعب الأهلي في المرة الخامسة ضد فريق ماجي ماجي التنزاني في الدور الأول لدوري الأبطال عام 1999.

وفاز الأهلي ذهابا بثلاثية دون رد سجلها حسام حسن، وكرر تفوقه في الإياب بثنائية سجلها حسام حسن ومحمد جودة.

ولعب الأهلي في المرة السادسة ضد يانج أفريكانز في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا عام 2009.

فاز الأهلي ذهابا 3-صفر بهدفين لمحمد بركات وآخر للأنجولي أمادو فلافيو، وكرر الأهلي فوزه في لقاء الإياب خارج ملعبه بهدف دون رد سجله فلافيو.

والتقى الأهلي ويانج أفريكانز مجددا في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا عام 2014، وفاز الفريق التنزاني على ملعبه بهدف دون رد في الذهاب.

وفي الإياب فاز الأهلي بالنتيجة ذاتها بهدف سجله سيد معوض، ليلجأ الفريقين لركلات الترجيح التي انتهت بتفوق الأحمر 4-3.

المرة الأخيرة في مواجهات الأهلي ضد يانج أفريكانز والسابعة ضد فرق تنزانيا كانت في دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا عام 2016.

وتعادل الأهلي خارج ملعبه بهدف لكل فريق وسجل للأحمر عمرو جمال.

وانتصر الأهلي في العودة بهدفين لهدف وسجل وقتها حسام غالي وعبد الله السعيد ثنائية المارد الأحمر.

بعدها لعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دور المجموعات لدوري الأبطال عام 2019.

وفاز الأهلي ذهابا بخماسية دون رد سجلها عمرو السولية وجونيور أجايي وعلي معلول، وهدفين لكريم وليد "نيدفيد".

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وأخيرا خسر في لقاء العودة بهدف دون رد.

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