اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بدفع مستحقات إبراهيم حسن لـ النجوم أو خصم 3 نقاط

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 19:20

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - بيراميدز - النجوم

أرسل اتحاد الكرة اليوم الإثنين خطابا لمجلس إدارة الإسماعيلي يخطره فيه بخصم ثلاث نقاط من رصيده حال عدم دفع المستحقات المتاخرة لنادي النجوم في أزمة انتقال إبراهيم حسن للدراويش.

إبراهيم حسن

النادي : بيراميدز

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "المهلة تبدأ غدا الثلاثاء ولمدة شهر".

وواصل "حال انتهاء المهلة ولم يسدد الإسماعيلي المستحقات المتأخرة لنادي النجوم سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري".

أخبار متعلقة
من أسوان لـ الشاطبي.. محطات تطوير رزاق سيسيه في الدوري المصري مدرب تونجيث لـ في الجول: هدفنا معالجة أخطاء مباراة الترجي أمام الزمالك لتحقيق الفوز الجمهور يعود لمباريات الدوري الإنجليزي في 17 مايو المقبل

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالاضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ذلك الأمر دفع الإسماعيلي للتقدم بطعن على القرار وهو ما تم رفضه كذلك.

كل ذلك ترتب عليه إعطاء الإسماعيلي مهلة انتهت يوم 19 فبراير الماضي من قبل لجنة الانضباط بتسديد المستحقات المتاخرة.

وبالتالي بدأت مهلة جديدة وتلك المرة تتمثل في خصم ثلاث نقاط من الدراويش.

May be an image of text

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قبل عدة أيام في تصريحات رسمية نشرها المركز الإعلامي لناديه: "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه في حال عدم الالتزان بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية وقرارات لجنة الإنضباط بالاتحاد المحلي يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة".

وأضاف "وحال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى مع حفظ حق نادي النجوم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد".

وارتدى إبراهيم حسن قميص الإسماعيلي في عام 2013 قبل أن يرحل للزمالك في 2013 ومنه انضم إلى بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري والذي يؤدي بصاحبه للهبوط برصيد تسع نقاط بعدما خاض 13 مباراة.

إبراهيم حسن الإسماعيلي النجوم في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بالاتحاد المصري لكرة اليد لـ في الجول: علمنا بقرار إيقاف هشام نصر ولم يصلنا رسميا 8 دقيقة | رياضات أخرى
مران الزمالك – محاضرة تحفيزية من باتشيكو.. وحضور رئيس النادي للمران 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك ضد فرق السنغال - تفوق أبيض وتحذير من أصحاب الأرض قبل مواجهة تونجيث 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الأهلي ضد فرق تنزانيا - تفوق كبير للأحمر قبل مواجهة سيمبا 31 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
استراحة في الدوري - سموحة (1)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مؤتمر ليلة الأبطال - توخيل: نفتقد تياجو سيلفا أمام أتليتكو مدريد.. ونستعيد ثنائي البلوز ساعة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بدفع مستحقات إبراهيم حسن لـ النجوم أو خصم 3 نقاط ساعة | الدوري المصري
من أسوان لـ الشاطبي.. محطات تطوير رزاق سيسيه في الدوري المصري ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك