اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بدفع مستحقات إبراهيم حسن لـ النجوم أو خصم 3 نقاط

أرسل اتحاد الكرة اليوم الإثنين خطابا لمجلس إدارة الإسماعيلي يخطره فيه بخصم ثلاث نقاط من رصيده حال عدم دفع المستحقات المتاخرة لنادي النجوم في أزمة انتقال إبراهيم حسن للدراويش.

إبراهيم حسن النادي : بيراميدز

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "المهلة تبدأ غدا الثلاثاء ولمدة شهر".

وواصل "حال انتهاء المهلة ولم يسدد الإسماعيلي المستحقات المتأخرة لنادي النجوم سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد غرمت الإسماعيلي، مبلغ 20 مليون جنيه لصالح نادى النجوم، وهي قيمة 50% من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى الزمالك، بالاضافة إلى غرامات التأخير والإخلال بشروط تعاقد اللاعب عند انتقاله للإسماعيلي من نادي النجوم.

ذلك الأمر دفع الإسماعيلي للتقدم بطعن على القرار وهو ما تم رفضه كذلك.

كل ذلك ترتب عليه إعطاء الإسماعيلي مهلة انتهت يوم 19 فبراير الماضي من قبل لجنة الانضباط بتسديد المستحقات المتاخرة.

وبالتالي بدأت مهلة جديدة وتلك المرة تتمثل في خصم ثلاث نقاط من الدراويش.

وقال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم قبل عدة أيام في تصريحات رسمية نشرها المركز الإعلامي لناديه: "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على أنه في حال عدم الالتزان بتنفيذ قرارات المحكمة الرياضية الدولية وقرارات لجنة الإنضباط بالاتحاد المحلي يتم توقيع عقوبة خصم نقاط مع غرامة مالية لصالح اتحاد اللعبة".

وأضاف "وحال استمرار التعنت في تنفيذ العقوبات تستمر لجنة الانضباط في تشديد العقوبات الرياضية مثل هبوط النادي للدرجة الأدنى مع حفظ حق نادي النجوم في كل ما جاء بحكم المحكمة الرياضية الدولية وما يتبعها من غرامات تأخير عن السداد".

وارتدى إبراهيم حسن قميص الإسماعيلي في عام 2013 قبل أن يرحل للزمالك في 2013 ومنه انضم إلى بيراميدز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في الدوري والذي يؤدي بصاحبه للهبوط برصيد تسع نقاط بعدما خاض 13 مباراة.