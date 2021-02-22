مدرب تونجيث لـ في الجول: هدفنا معالجة أخطاء مباراة الترجي أمام الزمالك لتحقيق الفوز

شدد يوسوفا دابو المدير الفني لـ تونجيث السنغالي على أن فريقه يسعى لمعالجة الأخطاء الذي ارتكبها أمام الترجي التونسي عندما يواجه الزمالك.

وقال يوسوفا دابو لـFilGoal.com: "مباراة الزمالك لن تكون سهلة، ونهدف لتحقيق الفوز ومعالجة أخطاء لقاء الترجي".

وأضاف "لعبنا مباراة جيدة ضد الترجي ولكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي جعلتنا نخسر، ولذلك طالبت اللاعبين بالتركيز على مواجهة الزمالك".

وأتم تصريحاته "علينا أن نتحلى بالهدوء في المباراة ونركز على اللعب بأسلوبنا المعتاد من أجل تحقيق الفوز".

ويلعب الزمالك ضد تونجيث السنغالي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى سلبيا على ملعبه مع مولودية الجزائر.

بينما خسر تونجيث أمام الترجي في تونس بهدفين لهدف.