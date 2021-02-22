الجمهور يعود لمباريات الدوري الإنجليزي في 17 مايو المقبل

بات من المقرر أن يعود الجمهور لحضور مباريات الدوري الإنجليزي مجددا في 17 مايو المقبل قبل بدء الجولة الأخيرة من المسابقة.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وموقع "ذا أثليتك" الأمريكي فإن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني أعلن اليوم خطة الحكومة لحضور الجمهور للمباريات بواقع 10 آلاف متفرج أو ربع عدد السعة لكل ملعب أيهما أقل.

لكن أوضح رئيس الوزراء البريطاني أن تلك القرارات ليس أكيدة موضحا أن الحكومة الإنجليزية سوف تراقب الوضع الصحي مع إمكانية اختبار حضور الجماهير في عدد من الفعاليات الرياضية بداية من شهر أبريل المقبل مع تقليل المساحات المفروضة بين الأفراد.

في الوقت ذاته فهناك احتمالية أن يُقدم الموعد للسماح لحضور الجماهير بـ48 ساعة لاختبار الأمر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب ويمبلي في 15 مايو المقبل.

وتأمل الحكومة الإنجليزية أن يكون ثلثي ملعب ويمبلي ممتلئا بالجماهير في نهائي أقدم بطولة كروية في التاريخ.

وكانت الحكومة الإنجليزية سمحت في ختام العام الماضي بحضور 4 آلاف مشجع للمباريات مع تقسيم البلاد لمستويات بناء على تفشي فيروس كورونا في كل منطقة منهم.

فكان يُسمح بالملاعب المتواجدة في مناطق المستوى الأول بحضور 4 آلاف مشجع أو 50% من سعة الملعب.

أما ملاعب المستوى الثاني فكان يُسمح بحضور ألفي مشجع أو 50% من سعة الملعب كذلك.

فيما لم يكن يُسمح لملاعب المستويين الثالث والرابع بحضور الجماهير مطلقا.

ولكن عقب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في إنجلترا تقرر منع الجمهور من الحضور كليا للمباريات.