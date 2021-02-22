الزمالك يرتدي اللون الأسود أمام تونجيث

أسفر الاجتماع الفني لمباراة تونجيث السنغالي والزمالك المقرر لها غدا الثلاثاء، عن ارتداء الزي البديل للفريق الأبيض.

ويلعب الزمالك ضد تونجيث السنغالي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الزمالك الزي البديل ذو اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

على الجانب الآخر يرتدي فريق تونجيث السنغالي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، ويرتدي حارس المرمى اللون الأصفر والجوارب الزرقاء.

وتعادل الزمالك في الجولة الأولى سلبيا على ملعبه مع مولودية الجزائر.