بيراميدز عن قرعة الكونفدرالية: كل المباريات صعبة.. هدفنا التتويج باللقب

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 17:54

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

قال هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز إن كل المباريات والمجموعات في الكونفدرالية صعبة وذلك تعليقا على قرعة البطولة.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية التي أقيمت اليوم الإثنين عن وقوع بيراميدز في المجموعة الرابعة مع الرجاء المغربي ونكانا الزامبي ونامنجو التنزاني أو بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.

وقال هاني سعيد: "هدفنا الأول بالتأهل لدور المجموعات تحقق والآن نعمل على تحقيق الهدف الأكبر الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب".

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وكان بيراميدز وصل لنهائي الكونفدرالية الموسم الماضي ولكنه خسر اللقاء ضد نهضة بركان المغربي.

وعن القرعة قال: "يجب أن نتوقع مباريات كبيرة وصعبة في ظل وجود فرق أصحاب تاريخ كبير ولا ننظر كثيرا لمستوى المجموعات بل نعمل على التأهل لأن كل المباريات صعبة".

وأردف "المباريات خارج مصر تحديدا تكون صعبة ويجب أن نتعامل معها جيدا ونستغل الخبرات المتواجدة بالفريق لتحقيق هدفنا".

وأتم هاني سعيد حديثه "المجموعة يمكن وصفها بالمتوازنة ونحن في أتم الجاهزية لملاقاة أي خصم للمنافسة على اللقب القاري فالفريق البطل لا يهتم إلا بنفسه ويركز ويجتهد لتحقيق اللقب".

بيراميدز في الكونفدرالية هاني سعيد
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