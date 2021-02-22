أشرف قاسم: معدن الزمالك يظهر في الظروف الصعبة

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك إن فريقه قادر على الفوز على مضيفه تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح قاسم نجم الزمالك السابق عبر موقع ناديه "الفريق جاهز للقاء تونجيث. اللاعبون على قدر المسؤولية وقادرون على الفوز في لقاء الغد رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة".

وأضاف "معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف".

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 3 نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ورصيد كل منهما نقطة، بينما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب بلا رصيد.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث يوم الثلاثاء بينما يواجه الترجي مضيفه مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يحل الزمالك ضيفا على الترجي قبل أن يستضيف في الجولة الرابعة.