أشرف قاسم: معدن الزمالك يظهر في الظروف الصعبة

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:55

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يخلدون ذكرى ضحايا الدفاع الجوي قبل لقاء الاتحاد السكندري

قال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك إن فريقه قادر على الفوز على مضيفه تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرح قاسم نجم الزمالك السابق عبر موقع ناديه "الفريق جاهز للقاء تونجيث. اللاعبون على قدر المسؤولية وقادرون على الفوز في لقاء الغد رغم الظروف الصعبة التي مر بها الفريق في الرحلة".

وأضاف "معدن لاعبي الزمالك يظهر في هذه الظروف".

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ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 3 نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ورصيد كل منهما نقطة، بينما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب بلا رصيد.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث يوم الثلاثاء بينما يواجه الترجي مضيفه مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يحل الزمالك ضيفا على الترجي قبل أن يستضيف في الجولة الرابعة.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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