مران الأهلي - تقسيمة قوية.. ومشاركة كاملة لـ مروان محسن

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:37

كتب : حسام نور الدين

الأهلي

خاض لاعبو الأهلي تقسيمة "قوية" في نهاية مرانهم اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت التقسيمة "تركيزا وحماسا كبيرا" من اللاعبين وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للأهلي.

وانقسمت التقسيمة لشوطين مدة كل منهما 10 دقائق.

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وشهد المران مشاركة مروان محسن بشكل كامل في التدريبات البدنية وتقسيمة الكرة.

وحاضر بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، اللاعبين قبل التوجه لملعب التدريب متحدثا عن نقاط قوة وضعف سيمبا.

ويسعى الأهلي حامل لقب البطولة لتعزيز تصدره لترتيب المجموعة الأولى.

ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق الأهداف عن سيمبا.

وسحق الأهلي ضيفه المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى.

بينما تفوق سيمبا بهدف على مضيفه فيتا كلوب المنتمي للكونغو الديمقراطية.

وينطلق لقاء سيمبا والأهلي الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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