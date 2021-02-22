تقرير: عودة مهاجم ليفربول تقترب

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 16:29

كتب : FilGoal

جوتا - صلاح - ماني - ليفربول

تلقى ليفربول دفعة قوية بأنباء اقتراب عودة ديوجو جوتا مهاجم الفريق للمشاركة خلال أيام.

ومن المقرر أن يعود ديوجو جوتا إلى التدريبات الجماعية يوم الأربعاء، حسب تقرير جريدة تليجراف.

ومن المرجح أن يغيب جوتا عن لقاء شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

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الدولي البرتغالي يغيب منذ نحو شهرين ونصف عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة.

وغاب جوتا بسبب هذه الإصابة عن 17 مباراة في كل المسابقات، لم يفز ليفربول خلال غياب مهاجم ولفرهامبتون السابق سوى في 6 مباريات، وخسر 7 مواجهات.

فاز البرتغالي بـ10 من 17 مباراة خاضها مع الحمر منذ انضمامه إلى ولفرهامبتون في الصيف، إذ سجل 9 أهداف خلال تلك الفترة.

عودة جوتا تأتي في ظل تراجع مستوى روبرتو فيرمينو، إذ سجل البرازيلي هدفا وحيدا في آخر 14 مباراة.

قد تشهد تدريبات ليفربول هذا الأسبوع عودة كل من فابينيو وجيمس ميلنر.

ديوجو جوتا ليفربول
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