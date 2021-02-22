كاف يرفض تأجيل لقاء الزمالك وتونجيث

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك برفضه تأجيل مباراة الفريق ضد مضيفه تونجيث السنغالي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واستند كاف في قراره إلى أن الزمالك وصل السنغال فعلا قبل أكثر من 24 ساعة على موعد المباراة، لذلك لا يندرج طلبه تحت بند الظرف الطارئ.

ووصل الزمالك السنغال مساء الأحد بعد رحلة طويلة توقفت عدة ساعات في الجزائر بسبب تأخر وصول تصاريح بعبور الأجواء الموريتانية.

وطلب الزمالك من كاف تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لكن الأخير رفض.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الثالثة من دوري الأبطال برصيد 3 نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ورصيد كل منهما نقطة، بينما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب بلا رصيد.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث يوم الثلاثاء بينما يواجه الترجي مضيفه مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يحل الزمالك ضيفا على الترجي قبل أن يستضيفه في الجولة الرابعة.