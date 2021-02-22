سلبية مسحة الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيث

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 15:55

كتب : FilGoal

وصول بعثة الزمالك للسنغال

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك سلبية مسحة اللاعبين التي خضعوا لها للكشف عن فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان البعثة قد خضعت لمسحة طبية فور وصولها للعاصمة السنغالية داكار استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي في دوري الأبطال.

ويواجه الزمالك نظيره تونجيث ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

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وكان الزمالك قد تعادل في مباراة الجولة الأولى ضد مولودية الجزائر سلبيا.

وحرص محمد أسامة طبيب الزمالك على متابعة اللاعبين المصابين المتواجدين في القاهرة، وذلك من خلال عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي لمتابعة تنفيذ اللاعبين المصابين للبرنامج التأهيلي.

ويعاني محمود حمدي "الونش" من إصابة في الركبة، أما حازم إمام فمن إجهاد عضلي ويواصل الثنائي محمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام أداء تدريبات تأهيلية.

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