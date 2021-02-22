الزمالك ضيف الترجي 6 مارس في دوري أبطال إفريقيا

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الترجي - دوري أبطال إفريقيا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي الزمالك بموعد مواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن كاف إجراء المباراة في 6 مارس المقبل الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب حمادي العقربي برادس المواجهة في إطار لقاءات المجموعة الرابعة.

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ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط يليه الزمالك ومولودية الجزائر ورصيد كل منهما نقطة، بينما يتذيل تونجيث السنغالي الترتيب بلا رصيد.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث يوم الثلاثاء بينما يواجه الترجي مضيفه مولودية الجزائر.

وفي الجولة الثالثة يحل الزمالك ضيفا على الترجي قبل أن يستضيف في الجولة الرابعة.

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
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