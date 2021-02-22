مدرب أستون فيلا: علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل

انتقد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أداء لاعبيه في المباراة التي خسرها الفيلانز أمام ليستر سيتي 1-2 في فيلا بارك.

تقدم ليستر سيتي 2-0 في الشوط الأول بفضل جيمس ماديسون وهارفي بارنز، قبل أن يقلص برتراند تراوري النتيجة دون أن ينجح فيلا في التعادل.

قال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يمكنك أن ترى مستويات اللياقة التي كانت موجودة لدى اللاعبين لأنهم كانوا يندفعون في الشوط الثاني".

وأضاف "علينا أن نبدأ المباريات بشكل أفضل مما فعلناه أمام ليستر سيتي".

وتابع "في الشوط الثاني لعبنا في نصف ملعبهم ونجحنا في تسجيل هدف في الدقائق القليلة الأولى".

وواصل "أظهرنا بعض الجودة وهو أمر يجب أن يجعلك متفائلاً".

وشارك الدولي المصري أحمد المحمدي أساسيا مع أستون فيلا، بينما لعب محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الثاني.

وأوضح سميث سبب غياب جاك جيريليش نجم الفريق عن اللقاء بقوله "جاك شعر ببعض الانزعاج أثناء التدريبات يوم الجمعة، إنها ليست تكرارًا لإصابة سابقة، وليست إصابة طويلة الأمد".

وأتم "سنقيم حالته الفترة المقبلة، أعرف جاك جيدًا، أنا متأكد من أنه سيضغط للعودة في أقرب وقت ممكن".

وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 36 في المركز الثامن.

فيما ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 49 في الوصافة مع مانشستر يونايتد خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 59 نقطة.