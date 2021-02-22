قرعة الكونفدرالية - بيراميدز ضد الرجاء ونكانا والفائز من بريميرو ونامونجو

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

أسفرت قرعة دور المجموعات للكونفدرالية 2020-2021 عن وقوع بيراميدز ضد الرجاء، بطل المغرب، ونكانا الزامبي والفائز من مواجهة بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ونامونجو التنزاني.

بينما سيلعب نهضة بركان المغربي حامل اللقب ضد شبيبة القبائل الجزائري والقطن الكاميروني ونابسا ستارز الزامبي.

وجاءت المجموعات على النحو التالي:

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المجموعة الأولى: أهلي بنغازي - أورلاندو بايرتس - وفاق سطيف - إنيمبا

المجموعة الثانية: نابسا ستارز - القطن - شبيبة القبائل - نهضة بركان

المجموعة الثالثة: لي جاراف - ساليتاس - الصفاقسي - (النجم الساحلي أو يانج بافالوز)

المجموعة الرابعة: (نامنجو أو بريميرو دي أوجستو) - نكانا - بيراميدز - الرجاء

وينطلق دور المجموعات في 10 مارس المقبل وينتهي 28 إبريل.

وبعده سيجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة جديدة لتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك بيراميدز في الكونفدرالية للموسم الثاني تواليا.

وخسر الفريق نهائي النسخة الماضية في المغرب بهدف أمام نهضة بركان.

وتخطى بيراميدز فريقي الاتحاد الليبي وراسينج كلوب الإيفواري ليتأهل لدور المجموعات.

وسيكون ترتيب مباريات بيراميدز في دور المجموعات على النحو التالي:

10 مارس - نكانا في مصر

17 مارس - نامونجو أو بريميرو دي أوجوستو في تنزانيا أو أنجولا

4 إبريل - الرجاء في المغرب

11 إبريل - الرجاء في مصر

21 إبريل - نكانا في زامبيا

28 إبريل - نامونجو أو بريميرو دي أوجوستو في مصر

الكونفدرالية بيراميدز
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