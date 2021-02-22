الوداد ضد كايزر تشيفز في بوركينا فاسو.. وتنزانيا تستضيف لقاء بلوزداد

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 14:56

كتب : FilGoal

الأهلي - الوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ملعب مباراة شباب بلوزداد الجزائري وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، وملعب مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وأوضح كاف عبر موقعه أن تنزانيا ستستضيف لقاء بلوزداد وصنداونز في الجولة الثانية من دور المجموعات الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة يوم 28 فبراير.

وفي اليوم ذاته ستستضيف بوركينا فاسو لقاء الوداد وكايرز تشيفز في الجولة الأولى الساعة 6 مساء.

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ورفضت الجزائر والمغرب استضافة المباراتين خوفا من تفشي فيروس كورونا مما استدعى تأجيلهما.

وينتمي بلوزداد وصنداونز للمجموعة الثانية التي يتصدرها الأخير برصيد 3 نقاط، بينما للأول نقطة مثل مازيمبي، والهلال بلا رصيد.

ويحل مازيمبي ضيفا على الهلال يوم الأربعاء.

بينما ينتمي الوداد وكايزر تشيفز للمجموعة الثالثة التي يتصدرها هورويا الغيني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على بيترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى.

ويحل هورويا ضيفا على كايزر تشيفز يوم الثلاثاء ويلعب الوداد ضد مضيفه بيترو أتليتكو.

دوري أبطال إفريقيا
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