جوارديولا يكشف سر الانتصارات المتتالية

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سر الانتصارات المتتالية التي يحققها فريقه في الفترة الأخيرة.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدف دون رد ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، ليصل سيتي الآن إلى 11 فوزا على التوالي خارج ملعبه.(طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الرقم القياسي للانتصارات المتتالية سيتم كسره في يوم من الأيام، سنخسر بعض المباريات بلا شك".

وأضاف "نحن نفكر فقط في المباراة التالية، هذا هو سر النجاح الوحيد، أنا مندهش ومعجب بما نفعله".

وشدد بيب "أنا سعيد للغاية بالفوز بنتيجة 1-0 على أرسنال، إذا أردت كسر الأرقام القياسية عليك أن تلعب بهذه الطريقة".

وأكمل "لا يمكنك أن تفوز دائما بثلاثة وأربعة أهداف، ليس لدينا الوقت لفعل كل شيء، فقط علينا التعافي والاستعداد ذهنيا".

وأتم "لا يزال هناك 39 نقطة لنلعب عليها، ونحن نحتاج للفوز من أجل أن نكون الأبطال، سنحاول في المباريات القادمة".

سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد وليستر سيتي.