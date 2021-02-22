فيرنر: أدركت الواقع.. القوة البدنية هائلة في إنجلترا

قال تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي إنه توقع انطلاقة أفضل له في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه أدرك مدى صعوبة البطولة خاصة من الناحية البدنية.

وأوضح في حواره مع مجلة كيكر الألمانية "في البداية، اعتقدت أن بمقدوري تقديم نفس المستوى في إنجلترا، لكن في الشهور الأخيرة أدركت الواقع. هكذا إنجلترا، لا توجد مباراة سهلة".

وواصل "اللاعبون أطوالهم تصل إلى 1.9 متر، أقوياء جدا بدنيا ويتميزون بالسرعة، المدافعون أيضا. حدة الدوري مذهلة".

وانتقل فيرنر (24 عاما) إلى فريق بلوز مطلع الموسم الجاري قادما من لايبزيج مقابل 53 مليون يورو.

وشارك الألماني في 33 مباراة وسجل 10 أهداف، نصفها فقط في الدوري، وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

ويحل تشيلسي ضيفا على أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد 5 أيام يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري.