سولشاير: المنافسة على لقب الدوري لم تنته بعد

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بأهدافهم في ساوثامبتون

يرفض أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الاعتراف بأن فريقه فقد فرصة التتويج بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

استعاد مانشستر يوناتيد المركز الثاني للدوري الإنجليزي من ليستر سيتي، بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من المسابقة بملعب أولد ترافورد.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "لن أقول إن المنافسة على لقب الدوري انتهت حتى تنتهي بالفعل".

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وأكمل "لقد رأينا بعض الفرق التي توقفت عن المنافسة على اللقب، من يدري قد يحدث شيء ما، لا نفكر في الفرق الأخرى، نحن نفكر فقط في أدائنا، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه".

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي بفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

وأضاف النرويجي في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا يمكننا التحكم في أي فريق آخر، علينا فقط التحكم في أنفسنا وأن نكون أفضل فريق ممكن لمانشستر يونايتد في كل مباراة".

وعن تباين أداء الفريق خلال شوطي لقاء نيوكاسل، أوضح "كان علينا زيادة الإيقاع قليلاً في الشوط الثاني، خاصة في الثلث الأخير، وشعرت أننا تمكنا من القيام بذلك".

وأتم "كان الأمر يتعلق بتحريك الكرة بشكل أسرع وأن نكون أكثر ذكاءً في تمركزنا. شعرت في الشوط الثاني أننا وجدنا مراكزنا أفضل وسجلنا بعض الأهداف الجيدة".

ثلاثية مانشستر يونايتد سجلها كل من ماركوس راشفورد ودانييل جيمس وبرونو فيرنانديز.

أما هدف نيوكاسل الوحيد جاء عن طريق ألان سانت ماكسيمان.

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