فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي

أوضح فيليبي لويس لاعب فلامنجو ومدافع تشيلسي السابق أن محمد صلاح نجم منتخب مصر كان يتألق بشدة في تدريبات الزرق حين كان لاعبا بصفوف الفريق.

وتزامل الثنائي في صفوف تشيلسي في عام 2014 الذي ارتدى فيه صلاح قميص تشيلسي دون أن يحقق النجاح الذي حققه مع أي فريق لعب له في رحلته الاحترافية.

وتذكر لويس أنه لم يكن البديل الوحيد المحبط بصفوف تشيلسي من جوزيه مورينيو في هذا الوقت، وقال "في التدريبات كان محمد صلاح مثل ميسي".

وأضاف البرازيلي في تصريحات أبرزتها جريدة ديلي ميل "إنه لأمر مؤسف ألا ألعب معه لفترة أطول".

وواصل "حين انتقل صلاح إلى فيورنتينا سألته لماذا تترك تشيلسي فرد قائلا إنه بحاجة للعب أكثر".

واستطرد "شعرت حينها أنه يتمتع بعقلية جيدة، فهو لم يغادر تشيلسي بحثا عن المال أو الفوز بالمزيد، بل غادر ليثبت أنه يستطيع الظهور بشكل جيد".

بعد الرحيل من تشيلسي، انتقل صلاح إلى فيورنتينا في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية لعام 2015، ومنه إلى روما في صيف العام نفسه.

بعد التألق موسمين مع روما انضم الدولي المصري إلى ليفربول ليبدأ مسيرة لا تنسى مع الحمر، فقد حصد لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي، مع العديد من الجوائز الفردية.

فيما رحل لويس (35 عاما) عن أتليتكو مدريد في 2014 وبعد موسم وحيد في تشيلسي عاد إلى فريق روخيبلانكوس.

وفي 2019 انضم لفلامنجو البرازيلي.