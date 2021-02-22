مؤتمر أيمن أشرف: الطقس غير جيد في تنزانيا.. لكن اعتدنا التغلب على هذه الظروف

مؤتمر أيمن أشرف: الطقس غير جيد في تنزانيا.. لكن اعتدنا التغلب على هذه الظروف الإثنين، 22 فبراير 2021 - 12:39 كتب : حسام نور الدين أيمن أشرف أيمن أشرف الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار جوارديولا يكشف سر الانتصارات المتتالية 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي مباشر في الكأس - غزل المحلة (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. محمود رضا يتألق أمام انفراد شادي حسين 26 دقيقة | مصر فيرنر: أدركت الواقع.. القوة البدنية هائلة في إنجلترا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي سولشاير: المنافسة على لقب الدوري لم تنته بعد 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي كلوزة: ليفاندوفسكي يمتلك شيئا أفضل من إيموبيلي 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا عماد سليمان لـ في الجول: محبطون بعد التعادل مع إنبي.. وسنستعد لـ الأهلي بمعسكر مغلق ساعة | مصر مدرب موناكو: حاصرت مبابي بثلاثة أو أربعة لاعبين لحرمانه من الكرة ساعة | الدوري الفرنسي فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي ساعة | المحترفون التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مؤتمر موسيماني: نحترم سيمبا ولكن لن نبالغ.. نسعى لحسم التأهل مبكرا عكس الموسم الماضي مؤتمر أيمن أشرف: الطقس غير جيد في تنزانيا.. لكن اعتدنا التغلب على هذه الظروف طبيب الأهلي: ناصر ماهر يعود للمران الأسبوع الحالي.. ووليد سليمان أمامه 15 يوما فيليبي لويس: صلاح كان مثل ميسي في تدريبات تشيلسي هداف جالاتا سراي السابق: مصطفى محمد لن يسجل أقل من 25 هدفا كل موسم الأكثر مشاهدة 1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه" أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الاتحاد السكندري 3 أسـوان انتهت الدوري المصري 1 الإسماعيلي 1 إنبـي انتهت الدوري المصري 2 الجونة 3 المقاولون العرب انتهت الدوري الإنجليزي 3 مانشستر يونايتد 1 نيوكاسل يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي 0 أرسنال 1 مانشستر سيتي انتهت الدوري المصري - سموحة - المصري لم تبدأ 19:30 كأس مصر 0 سيراميكا كليوباترا 0 غزل المحلة مباشر 9:9 الدوري الإنجليزي - برايتون - كريستال بالاس لم تبدأ 22:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - إشبيلية لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - يوفنتوس - كروتوني لم تبدأ 21:45 دوري أبطال أوروبا - لاتسيو - بايرن ميونيخ لم تبدأ 22:00 دوري أبطال أوروبا - أتليتكو مدريد - تشيلسي لم تبدأ 22:00 دوري أبطال إفريقيا - سيمبا - الأهلي لم تبدأ 15:00 دوري أبطال إفريقيا - تونجيث - الزمالك لم تبدأ 18:00 دوري أبطال إفريقيا - المريخ - فيتا كلوب لم تبدأ 15:00 قد ينال إعجابك