مؤتمر موسيماني: نحترم سيمبا ولكن لن نبالغ.. نسعى لحسم التأهل مبكرا عكس الموسم الماضي

قال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي إن فريقه يتعامل بحرص واحترام لفريق سيمبا قبل المباراة لكنه لن يبالغ، مشددا على أنه يسعى لحسم التأهل من دور المجموعات مبكرا عكس الموسم الماضي. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الفريقين.

وبدأ موسيماني المؤتمر الصحفي بتحية الحضور من الصحفيين ووسائل الإعلام التنزاني باللغة السواحليلية.

ثم قال المدرب الجنوب إفريقي: "الأهلي تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية وهذا ما تسبب في وجود غيابات للإصابة بعد البطولة، لأننا خضنا 3 مواجهات في 9 أيام، لكن الخبرات التي اكتسبناها من المشاركة في مونديال الأندية ستفيدنا كثيرا".

وواصل "لدينا تركيز كامل الآن على مواجهة سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي".

وتابع مدرب الأهلي: "ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف ونسعى لحسم التأهل مبكرا عكس الموسم الماضي، الذي حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال في الجولة الأخيرة".

الأهلي حسم التأهل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات خلال الموسم الماضي بعد التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة بنتيجة 1-1 ليتأهل كثاني مجموعته بعد النجم الساحلي المتصدر، وتوج بطلا في نهاية المسابقة.

وتابع موسيماني "ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، لكن إذا حدثت تغييرات في الخطة أو طريقة اللعب ستكون من أجل الفوز على سيمبا هنا".

وأردف "هذه مباراة كرة قدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا لكن دون مبالغة، لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز".

وأكمل "فريق سيمبا مميز، لكننا لم نأت إلى هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن في ذلك أمام منافس قوي والذي يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا".

واستطرد "درست سيمبا جيدا، يمتلك عناصر جيدة، خصوصا لويس اللاعب الموزمبيقي الذي أعرفه منذ كنت مع صنداونز".

وأتم "فضلا عن المهاجم رقم 7 واللاعب رقم 14 وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة".

وكان الأهلي قد فاز بنتيجة 3-0 ضد المريخ السوداني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه سيمبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الثلاثاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.