كل ما تريد معرفته عن قرعة الكونفدرالية التصنيف وخصوم بيراميدز المحتملين ومواعيد المواجهات

انتهت مرحلة الأدوار الإقصائية الخاصة بتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات من الكونفدرالية، ومعها ستأتي القرعة اليوم الإثنين في الثالثة عصرا.

تأهل نادي بيراميدز فقط من مصر إلى دور المجموعات بعد خروج المقاولون العرب، بجانب عدد من الأندية العربية، مثل الثنائي المغربي نهضة بركان والرجاء المغربي والثنائي التونسي الصفاقسي والنجم الساحلي وأهلي بنغازي من ليبيا ووفاق سطيف وشبيبة القبائل من الجزائر.

ما الذي يجب أن تعرفه قبل قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية؟

نظام التصنيف

حصل FilGoal.com على نسخة من تصنيف كاف للأندية المتأهلة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

وسيكون التصنيف كما يلي:

التصنيف الأول: نهضة بركان، النجم الساحلي أو يانج بافالوز، الرجاء المغربي، إنييمبا

التصنيف الثاني: بيراميدز، الصفاقسي، وفاق سطيف، شبيبة القبائل

التصنيف الثالث: أورلاندو بايرتس، نكانا، القطن الكاميروني، ساليتاس

التصنيف الرابع: نامنجو التنزاني أو بريميرو دي أوجستو، أهلي بنغازي، لي جيراف، نابسا ستارز

كما جرت العادة ستكون المواجهات ذهاب وإياب بين الأندية وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من الأربعة إلى ربع النهائي.

كيف يتم حسم الصعود؟

في البداية سيتم الاحتكام إلى النقاط، في حالة التساوي سيتم النظر إلى المواجهات المباشرة في المقام الأول، في حالة التعادل سيتم النظر إلى فارق الأهداف، في حالة التعادل سيتم النظر إلى الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، وفي حالة التعادل سيتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

مواعيد المباريات

أعلن الاتحاد الإفريقي مواعيد جولات دور المجموعات الـ6 كالتالي:

مباريات الجولة الأولى ستقام يوم 10 مارس المقبل مباريات الجولة الثانية ستقام يوم 17 مارس المقبل مباريات الجولة الثالثة ستقام يوم 4 أبريل المقبل مباريات الجولة الرابعة ستقام يوم 11 أبريل المقبل مباريات الجولة الخامسة ستقام يوم 21 أبريل المقبل مباريات الجولة السادسة ستقام يوم 28 أبريل المقبل

فيما ستقام مباراة الذهاب يوم 16 مايو المقبل ومباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

ويقام ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية يوم 20 يونيو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم 27 من نفس الشهر.

ويقام النهائي يوم 10 يوليو.