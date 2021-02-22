مصدر بالاتحاد المغربي لـ في الجول: اخترنا بوركينا فاسو لاستضافة لقاء الوداد وكايزر تشيفز

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 10:34

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد المغربي

كشف مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم اختيار بوركينا فاسو لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"أخطرنا كاف (الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) أمس بخوض المباراة في بوركينا فاسو، بعد وصول موافقة السلطات هناك".

وأضاف "تحدد يوم 28 فبراير موعدا للمباراة، ننتظر تأكيد كاف".

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ورفضت المغرب استضافة المباراة تخوفا من تفشي فيروس كورونا ليقرر كاف نقلها لمصر قبل أن يطلب كايزر تشيفز التأجيل بسبب ضيق الوقت.

ثم اعتذرت مصر عن استضافة المباراة وطلب كاف من المغرب تحديد ملعب في موعد أقصاه الأحد 21 فبراير وإلا سيعتبر كايزر تشيفز فائزا.

وينتمي الفريقان للمجموعة الثالثة في البطولة والتي يتصدرها هورويا الغيني الذي هزم ضيفه بيترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الأولى.

ويحل هورويا ضيفا على كايزر تشيفز يوم الثلاثاء بينما يواجه الوداد مضيفه بيترو أتليتكو.

دوري أبطال إفريقيا
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