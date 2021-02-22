تونجيث لـ في الجول: نرفض تماما تأجيل مباراة الزمالك.. لديهم وقت كاف للاستعداد

رفض باباكار نداي رئيس نادي تونجيث السنغالي، فكرة تأجيل مباراة فريقه أمام الزمالك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال نداي لـ FilGoal.com: "نرفض تماما تأجيل مباراة الزمالك، الزمالك وصل للسنغال قبل المباراة بـ 48 ساعة وهو وقت كاف للاستعداد وهم بحالة جيدة وقمنا بالاطمئنان عليهم والترحيب بهم".

وأردف "لا يوجد مبرر للتأجيل، المباراة ستقام يوم الثلاثاء في موعدها وعلينا ان نكون مركزين عليها ولا نلتفت بما يحدث حولنا أو أي محاولة لتشتيت تركيزنا".

وكشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن طلب النادي تأجيل مواجهة تونجيث.

وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال حتى مساء اليوم الأحد بسب ظروف الطيران.

وقال سالم عبر قناة أون: "المعلومات التي لدينا أن موريتانيا أغلقت المجال الجوي لأسباب خاصة بالبلد".

وتابع "بعد تدخل وزارة الرياضة والمسؤولين نجحنا في تغيير الرحلة من طريق مالي إلى موريتانيا".

وكشف "طالبنا الاتحاد الإفريقي بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة بسبب الظروف التي تسببت في تأخير الرحلة".

وأوضح سالم "لائحة كاف تفيد بأنه في حالة الظروف الطارئة يسمح بالتأجيل سواء بسبب الأمطار أو ظروف الطيران".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي في السادسة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.