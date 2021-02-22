عمر رضوان: التشبيه بالشناوي شرف لي.. وأتمنى العودة للأهلي

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

عمر رضوان يتصدى لفرصة خطيرة مع أسوان أمام غزل المحلة

عبر عمر رضوان حارس مرمى أسوان المعار من الجونة عن سعادته بتشبييه بمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي مشيرا إلى رغبته في العودة للفريق الأحمر مجددا.

ويعد عمر رضوان من ناشئين الأهلي لكنه خرج معارا للشرقية قبل أن ينتقل للجونة ومنه لأسوان.

وقال رضوان لقناة صدى البلد: "شرف لي تشبيهي بمحمد الشناوي وأتمنى أن أعود للأهلي يوما ما".

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وكان علاء عبد العال مدرب أسوان قد أكد أن عمر رضوان يُشبه محمد الشناوي. (طالع التفاصيل)

وعن نتائج أسوان مؤخرا، قال: "هذا ثمار العمل من الجهاز الفني والروح العالية من اللاعبين".

"أتمنى أننا نحقق الانتصار في المباراة المقبلة لكي نواصل التقدم في ترتيب الجدول".

وفاز أسوان على المقاولون العرب والاتحاد السكندري في أخر مباراتين، ليرتفع رصيده للنقطة 17 ليحتل المركز 12.

وعن حراسة عرين المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو، قال: "المنافسة قوية بين حراس المنتخب الأوليمبي، ولا نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد".

وكان رضوان ضمن منتخب مصر الأوليمبي الذي فاز ببطولة إفريقيا دون 23 عاما.

عمر رضوان أسوان
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