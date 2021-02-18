علاء عبد العال: عمر رضوان يسير على خطى الشناوي.. والتميز في النواحي الدفاعية يسعدني

الخميس، 18 فبراير 2021 - 14:20

كتب : FilGoal

عمر رضوان يتصدى لفرصة خطيرة مع أسوان أمام غزل المحلة

أشاد علاء عبد العال المدير الفني لـ أسوان بأداء حارسه عمر رضوان والذي ساهم في فوز زهرة الجنوب على المقاولون العرب في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وقال عبد العال للبرنامج الإذاعي "وان تو": عمر رضوان حارس مرمى متميز، وقلت له إنك تسير على خطى محمد الشناوي الذي تنقل بين أكثر من ناد حتى عاد حارسا أساسيا للأهلي ومنتخب مصر".

وأضاف "عمر أيضا من أبناء الأهلي، ولعب معارا لأكثر من ناد مثل الشرقية والجونة ويعد من أفضل لاعبي أسوان هذا الموسم".

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وأكمل "عندما أكون ناجحا ومتميزا في النواحي الدفاعية، هذه ميزة تسعدني، كذلك ميزة استغلال الكرات الثابتة في إحراز الأهداف، وهذا لا يمنع أداء المهام الهجومية بالعكس أعمل وفقا لإمكانيات فريقي".

وتابع "أحيانا الأهلي والزمالك يفوزان بأداء غير جيد، رغم القدرات الهائلة في صفوف الفريقين، وبعد المباراة يصرح المدرب بأنه لا يهمني سوى الثلاث نقاط، ونفس الأمر بالنسبة لي، لن أستفيد إذا فتحت خطوطي واستقبل فريقي 4 أهداف".

وحافظ الحارس البالغ 23 عاما على نظافة شباكه في 4 مباريات من أصل 9 خاضها الموسم الجاري واستقبل 6 أهداف.

وفاز أسوان على المقاولون العرب بهدف سجله عبد العزيز موسى في المباراة التي لُعبت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة 14 للدوري المصري.

وأحرز عبد العزيز موسى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 2 من عمر اللقاء.

الانتصار هو الأول لعلاء عبد العال مع أسوان، بعدما تعادل في المباريات الـ5 السابقة.

ويعد الفوز هو الخامس لأسوان على المقاولون العرب خلال 19 مباراة جمعت بين الفريقين في الدوري.

ولأول مرة يفوز أسوان على المقاولون العرب في مباراتين متتاليتين في الدوري، بعدما انتصر عليه في مباراة الدور الثاني للموسم الماضي.

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