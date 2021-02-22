سفير مصر في تنزانيا: سيمبا حصل على موافقة بحضور 30 ألفا لمباراة الأهلي

أكد محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا أن نادي سيمبا حصل على موافقة الاتحاد الإفريقي لحضور 30 ألفا لمباراته مع الأهلي.

ويلعب الأهلي مع سيمبا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو الوفا عبر قناة صدى البلد: "وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي أن النادي تقدم بطلب لإصدار تذاكر لـ30 ألفا وهي نسبة 50% من سعة الاستاد الوطني".

وأضاف "الكاف وافق على هذا الطلب مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، لكن هل سيتم بيع جميع التذاكر؟ هذا أمر سنعرفه خلال المباراة".

وحول تشبيه المباراة بالحرب من قبل حساب نادي سيمبا على تويتر، قال: "العلاقة بين البلدين رائعة وعلاقة الناديين رائعة للغاية. المسألة حماسية ولا يجب أن نُخرجها عن السياق".

وأوضح "حضرت مباراة سابقة بين الفريقين، وتواجدت جماهير يانج أفريكانز لتشجيع الأهلي".

وعن بعثة الأهلي وسفرها لتنزانيا، قال: "التنسيق تم بين السفارة ورئيس البعثة محمد الدماطي وسيد عبد الحفيظ، والأمور تسير بشكل جيد حتى الآن".

وأتم "الأهلي أجرى تدريباته في موعد المباراة لكي يتأقلم اللاعبون على المناخ".