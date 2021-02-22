سفير مصر في تنزانيا: سيمبا حصل على موافقة بحضور 30 ألفا لمباراة الأهلي

الإثنين، 22 فبراير 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

الأهلي

أكد محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا أن نادي سيمبا حصل على موافقة الاتحاد الإفريقي لحضور 30 ألفا لمباراته مع الأهلي.

ويلعب الأهلي مع سيمبا يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو الوفا عبر قناة صدى البلد: "وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي أن النادي تقدم بطلب لإصدار تذاكر لـ30 ألفا وهي نسبة 50% من سعة الاستاد الوطني".

وأضاف "الكاف وافق على هذا الطلب مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، لكن هل سيتم بيع جميع التذاكر؟ هذا أمر سنعرفه خلال المباراة".

وحول تشبيه المباراة بالحرب من قبل حساب نادي سيمبا على تويتر، قال: "العلاقة بين البلدين رائعة وعلاقة الناديين رائعة للغاية. المسألة حماسية ولا يجب أن نُخرجها عن السياق".

وأوضح "حضرت مباراة سابقة بين الفريقين، وتواجدت جماهير يانج أفريكانز لتشجيع الأهلي".

وعن بعثة الأهلي وسفرها لتنزانيا، قال: "التنسيق تم بين السفارة ورئيس البعثة محمد الدماطي وسيد عبد الحفيظ، والأمور تسير بشكل جيد حتى الآن".

وأتم "الأهلي أجرى تدريباته في موعد المباراة لكي يتأقلم اللاعبون على المناخ".

الأهلي سيمبا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
موناكو يفوز على سان جيرمان ويحقق ما لم يحدث منذ عام 2012 ساعة | الدوري الفرنسي
إنبي: حكم الفيديو المساعد لم يحتسب ضربتين جزاء لنا ضد الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
تونجيث لـ في الجول: نرفض تماما تأجيل مباراة الزمالك.. لديهم وقت كاف للاستعداد 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عمر رضوان: التشبيه بالشناوي شرف لي.. وأتمنى العودة للأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
سفير مصر في تنزانيا: سيمبا حصل على موافقة بحضور 30 ألفا لمباراة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
العراقي: لن أضع شروطا للتجديد للمصري.. ورغبتي هي الاحتراف 2 ساعة | الدوري المصري
البدري يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى كينيا 2 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - غيابات الأهلي والزمالك عن قمة دوري الموسم الماضي 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك