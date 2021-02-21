جوارديولا: عانينا كثيرا أمام أرسنال.. وتعلمت بعض الأشياء من أرتيتا

اعترف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بصعوبة مواجهة فريقه أمام أرسنال رغم تحقيقه للفوز.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "كان الأمر صعبا كما توقعنا، ولقد عانينا كثيرا ومن الصعب اللعب ضد أرسنال وضد ميكيل أرتيتا".

وأضاف "أرتيتا مدرب ذكي جدا ويعرف كل شيء وتعلمت الكثير وأنا أشاهد فريقه، واليوم تعلمت منه شيئا يمكنني استخدامه في المستقبل".

وواصل "ولهذا السبب منحت اللاعبين الفضل في الفوز".

واستطرد "أرتيتا يعرف كل شيء عن كرة القدم وهذا أمر رائع".

وأوضح "ينظر الناس إلى سلسلة انتصاراتنا ويعتقدون إنها سهلة للغاية، لم أكن أتوقع تحقيق ذلك ولهذا أنا ممتن جدا لهؤلاء اللاعبين ولما يقدمونه مع الفريق، والفوز في مثل هذه المباريات بهدف واحد هو ما نحتاج لفعله".

وأتم تصريحاته "لدينا الآن أربع مباريات متتالية في الدوري، ونحن نعلم جيدا ما نريد فعله لأننا نريد اتخاذ خطوة كبيرة في هذه المسابقة".