ستيرلينج: أشعر بحافز إضافي عند تسجيلي بالرأس

عبر رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي عن سعادته بعدما سجل هدفا برأسه ضد أرسنال في الجولة 25 للدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على أرسنال بهدف ستيرلينج ليحقق فريق بيب جوارديولا الانتصار الـ18 له على التوالي في كل المسابقات.

وعن أداء فريقه الدفاعي، قال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "ثنائي الدفاع تقدم أداءً عظيما، وبينهما تفاهم كبير، ومثلما أرغب في تسجيل الأهداف فهم يرغبون في الحفاظ على نظافة الشباك".

وحول تصدر الدوري، قال: "الأمور أصبحت أفضل الآن، الدوري بدأ بشكل صعب ولم نكن نسجل العديد من الأهداف".

وأردف "لكننا بدأنا في البحث عن الانتصارات وهذه سمة الفرق التي ترغب في التتويج باللقب".

واستمر "قد نخسر من أي فريق، لذا علينا أن نحافظ على التركيز".

وتابع "لعبنا بشراسة خلال الدقائق الخمس الأولى، واستمر الفريق في ضغط وسجلنا هدفا".

وشدد "هم (أرسنال) فريق جيد ويلعبون كرة قدم جيدة تحت قيادة (ميكيل) أرتيتا".

وأضاف "ميكيل بدا وكأنه يعمل (في أرسنال) منذ سنوات. لقد جعلوا المباراة أصعب".

وعن تسجيله بالرأس ضد أرسنال، قال: "طول قامتي هو 170 سم. لقد صعدت للأعلى بشكل مثالي وأنا سعيد. أشعر بحافز إضافي حين أُسجل برأسي".

ووصل ستيرلينج لهدفه رقم 13 خلال 33 مباراة لعبها هذا الموسم في كل المسابقات.