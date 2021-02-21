يونايتد يستعيد المركز الثاني بثلاثية في نيوكاسل

الأحد، 21 فبراير 2021 - 22:53

كتب : عمرو عبد المنعم

مانشستر يونايتد - نيوكاسل - برونو فيرنانديز

استعاد مانشستر يوناتيد المركز الثاني للدوري الإنجليزي من ليستر سيتي، بعدما فاز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من المسابقة بملعب أولد ترافورد.

ووصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 49 في المركز الثاني، بالتساوي مع ليستر سيتي وبفارق الأهداف فقط عنه.

وبفارق 10 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

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بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند النقطة 25 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

ثلاثية مانشستر يونايتد سجلها كل من ماركوس راشفورد ودانييل جيمس وبرونو فيرنانديز.

أما هدف نيوكاسل الوحيد جاء عن طريق ألان سانت ماكسيمان.

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وصف المباراة

هدد نيوكاسل مرمى مانشستر مبكرا وأبعد دي خيا تسديدة خطيرة في الدقيقة 4 إلى ركنية.

وسيطر يونايتد على اللعب في النصف الأول من الشوط الأول وانطلق راشفورد في هجمة فردية ومر من دفاع نيوكاسل ثم أطلق تسديدة أرضية على يمين الحارس مسجلا هدف تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة 30.

لكن نيوكاسل نجح في العودة وسجل التعادل عن طريق سانت ماكسيمان في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة بعد إبعاد خاطئ للكرة من هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد.

في الشوط الثاني ظهر مانشستر يونايتد أكثر شراسة في الهجوم إلى أن جاء الهدف الثاني بقدم المهاجم دانييل جيمس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

وكاد أنطوني مارسيال أن يسجل الهدف الثالث بعدما أطلق تسديدة صاروخية لكن الحارس أبعدها لركنية.

وأجرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر التغيير الأول بنزول ماسون جرينوود بدلا من مارسيال.

واستمر تألق راشفورد الذي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد عرقلته من قبل ويلوك لاعب نيوكاسل.

ليتقدم برونو فيرنانديز ويسدد الكرة ويسجل منها هدف مانشستر يونايتد الثالث.

ثم شارك الثنائي خوان ماتا واللاعب الشاب شولا شوريتيري بدلا من راشفورد ودانييل جيمس.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الشياطين الحمر بثلاثية مقابل هدف.

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