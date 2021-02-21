الزمالك: طالبنا كاف بتأجيل مواجهة تونجيث لمدة 24 ساعة

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن طلب النادي تأجيل مواجهة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال حتى مساء اليوم الأحد بسب ظروف الطيران.

وقال سالم عبر قناة أون: "المعلومات التي لدينا أن موريتانيا أغلقت المجال الجوي لأسباب خاصة بالبلد".

وتابع "بعد تدخل وزارة الرياضة والمسؤولين نجحنا في تغيير الرحلة من طريق مالي إلى موريتانيا".

وكشف "طالبنا الاتحاد الإفريقي بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة بسبب الظروف التي تسببت في تأخير الرحلة".

وأوضح سالم "لائحة كاف تفيد بأنه في حالة الظروف الطارئة يسمح بالتأجيل سواء بسبب الأمطار أو ظروف الطيران".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي في السادسة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك "كلنا أمل في موافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل اللقاء وننتظر الرد الذي ربما يكون غدا الإثنين".

وأضاف "أدينا تدريب خفيف بمجرد الوصول إلى السنغال، كان من المفترض إقامة التدريب الرئيسي اليوم لأن غدا ليلة المباراة".

وعن أزمة عدم سفر محمد أشرف روقا أوضح "فوجئنا بالأمر وسيتم إجراء تحقيق فور عودة البعثة من السنغال".

واختتم تصريحاته "سيكون هناك معاقبة للمسؤول عن ذلك".

ونشر بعد ذلك الزمالك بيان رسمي يفيد بطلب تأجيل مواجهة تونجيث السنغالي لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال .

وكشف البيان أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة .