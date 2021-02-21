الزمالك: طالبنا كاف بتأجيل مواجهة تونجيث لمدة 24 ساعة

الأحد، 21 فبراير 2021 - 22:45

كتب : FilGoal

وصول بعثة الزمالك للسنغال

كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عن طلب النادي تأجيل مواجهة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال حتى مساء اليوم الأحد بسب ظروف الطيران.

وقال سالم عبر قناة أون: "المعلومات التي لدينا أن موريتانيا أغلقت المجال الجوي لأسباب خاصة بالبلد".

أخبار متعلقة
باتشيكو يستغل رحلة الزمالك الشاقة لدراسة تونجيث.. ومران خفيف الأحد عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال خبر في الجول - بعثة الزمالك تتحرك إلى السنغال عبر الأجواء الموريتانية الزمالك لـ في الجول: استئناف دوري اليد القرار الصحيح.. لدينا نواقص مثل الأهلي وننتظر موعد الكأس

وتابع "بعد تدخل وزارة الرياضة والمسؤولين نجحنا في تغيير الرحلة من طريق مالي إلى موريتانيا".

وكشف "طالبنا الاتحاد الإفريقي بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة بسبب الظروف التي تسببت في تأخير الرحلة".

وأوضح سالم "لائحة كاف تفيد بأنه في حالة الظروف الطارئة يسمح بالتأجيل سواء بسبب الأمطار أو ظروف الطيران".

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي في السادسة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتابع المتحدث الرسمي للزمالك "كلنا أمل في موافقة الاتحاد الإفريقي على تأجيل اللقاء وننتظر الرد الذي ربما يكون غدا الإثنين".

وأضاف "أدينا تدريب خفيف بمجرد الوصول إلى السنغال، كان من المفترض إقامة التدريب الرئيسي اليوم لأن غدا ليلة المباراة".

وعن أزمة عدم سفر محمد أشرف روقا أوضح "فوجئنا بالأمر وسيتم إجراء تحقيق فور عودة البعثة من السنغال".

واختتم تصريحاته "سيكون هناك معاقبة للمسؤول عن ذلك".

ونشر بعد ذلك الزمالك بيان رسمي يفيد بطلب تأجيل مواجهة تونجيث السنغالي لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران.

وكانت بعثة الفريق قد تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال .

وكشف البيان أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني والتي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة .

دوري أبطال إفريقيا الزمالك تونجيث
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: طالبنا كاف بتأجيل مواجهة تونجيث لمدة 24 ساعة 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مورينيو: أسلوب طاقمي التدريبي هو الأول في العالم.. وتوتنام لديه أزمات في هذه الحالة 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
5 قرارات من اتحاد الكرة: اقتراح لعب القمة في رمضان.. واستمرار عدم السماح بالحراس الأجانب 35 دقيقة | الدوري المصري
علاء عبد العال: حققنا فوزا مهما ضد الاتحاد.. الدوري صعب لكن تحقيق 17 نقطة أمر جيد 47 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتعادل مع أريس ويفشل في الانتصار للمباراة الثانية على التوالي 53 دقيقة | المحترفون
باتشيكو يستغل رحلة الزمالك الشاقة لدراسة تونجيث.. ومران خفيف الأحد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المباراة السابعة على التوالي بدون خسارة.. أسوان يخطف الثلاث نقاط من الاتحاد ساعة | الدوري المصري
توفيق: هدف بيراميدز هو التتويج بالكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك