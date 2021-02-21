باتشيكو يستغل رحلة الزمالك الشاقة لدراسة تونجيث.. ومران خفيف الأحد
الأحد، 21 فبراير 2021 - 21:33
كتب : أحمد شوقي صلاح
استغل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك رحلة الطيران الشاقة للفريق إلى السنغال لمواجهة تونجيث في دراسة المنافس السنغالي.
وقام المدير الفني للزمالك بمشاهدة فيديوهات للفريق السنغالي لدراسته في ظل ضيق الوقت قبل المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت 23 ساعة تخللها ترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.
ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بإنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.
وفي نفس الإطار قرر الجهاز الفني خوض اللاعبين مرانا خفيفا بفندق الإقامة بعد الوصول.
جاء ذلك بعد إلغاء المران الذي كان من المقرر خوضه على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة اليوم، نظرا لحالة الإرهاق التي سيطرت على اللاعبين من رحلة الطيران الشاقة.
وحرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي في العاصمة السنغالية داكار.