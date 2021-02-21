توفيق: هدف بيراميدز هو التتويج بالكونفدرالية

الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:58

كتب : عاطف شادي

أحمد توفيق مع بيراميدز أمام الأهلي

أكد أحمد توفيق لاعب بيراميدز أن هدف فريقه هو التتويج ببطولة الكونفدرالية.

وتغلب بيراميدز على راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون مقابل في مباراة الإياب، ليكرر انتصاره بنفس النتيجة التي حققها في الذهاب في دور الـ32 مكرر للبطولة الإفريقية ليتأهل لدور المجموعات.

وقال توفيق في تصريحات عقب المباراة: "هدفنا كان الفوز وتأكيد التأهل وتعليمات المدرب كانت بضرورة استكمال الانتصارات والانتصار مرة أخرى".

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تابع "لعبنا الشوط الأول في أبيدجان وحققنا نتيجة جيدة، ونجحنا في تكرار الانتصار اليوم، وجميع اللاعبين قدموا مباراة جيدة".

وشدد نسعى لاستمرار الانتصارات والتتويج في البطولة بعدما كما قريبين من تحقيقها في الموسم الماضي".

وحول عودة الفريق للخلف في الدقائق الأخيرة من المباراة، قال: "عقب الهدفين شعرنا باقتراب الفوز؛ فلعبنا بهدوء لإنهاء اللقاء جيد ودون حدوث أي إصابات".

وتابع "الفترة المقبلة سيكون التركيز في بطولة الدوري الممتاز، والفريق تعرض لسوء توفيق في العديد من المباريات، والفوز اليوم سيكون دفعة لنا في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا ننظر لمن سيقع معنا في المجموعة، لأن هدفنا هو الفوز بالبطولة مهما كان المنافس".

وأتم "الفريق تعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، ونستطيع تحسين النتائج والتتويج بالبطولات".

بيراميدز أحمد توفيق
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