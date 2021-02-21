أروابارينا: أداء بيراميدز كان جيدا.. والفريق بدأ المرحلة الصعبة

الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:42

كتب : عاطف شادي

أروابارينا مدرب بيراميدز

يرى أودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن أداء فريقه ضد راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية كان جيدا مشيرا إلى أن بداية الفترة الصعبة لكثرة المنافسة في الدوري والكأس.

وانتصر بيراميدز على راسينج كلوب بهدفين عن طريق دييجو رولان ورمضان صبحي ليكرر انتصاره بعدما فاز ذهابا بنفس النتيجة أيضا.

وقال أروابارينا في تصريحات عقب المباراة"سعيد بالانتصار مجددا على راسينج كلوب تأكيد التأهل لدور المجموعات".

أخبار متعلقة
دون عناء ومع هدف مبهر من رمضان.. بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية بثنائية جديدة في راسينج أمير توفيق: عرض بيراميدز لضم أجايي؟ البعض يريد خلق شوشرة.. والشحات وكهربا باقيان مع الأهلي بيراميدز يترقب.. كاف يحدد موعد قرعة مجموعات الكونفدرالية هاني سعيد: بيراميدز أيضا يمثل مصر ونستحق الاهتمام.. نشعر أن هناك "استهداف" لنا بفضل هدف مايوكا.. محمد فتحي يسبق بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية

وأوضح "الأداء كان جيدا طوال فترات المباراة".

وشدد "التركيز الآن منصب على لقاء الجونة في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الأفريقية مؤقتا".

وأضاف "عدد كبير من المصابين في مرحلة الاستشفاء والتأهيل ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإننا نحتاج كل العناصر".

واستمر "أتمنى أن يستعيد الفريق كل القوة الضاربة، خاصة وأن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين".

وواصل "الموسم ما يزال طويلا وهناك مباريات مهمة وبحاجة للجميع والكل سيحصل على الفرصة".

وأتم "أشكر جميع اللاعبين على الأداء المميز ولكني أطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليا وقاريا".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي النسخة الماضية ضد نهضة بركان في الكونفدرالية.

بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
موناكو يفوز على سان جيرمان ويحقق ما لم يحدث منذ عام 2012 5 دقيقة | الدوري الفرنسي
إنبي: حكم الفيديو المساعد لم يحتسب ضربتين جزاء لنا ضد الإسماعيلي 27 دقيقة | الدوري المصري
تونجيث لـ في الجول: نرفض تماما تأجيل مباراة الزمالك.. لديهم وقت كاف للاستعداد 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عمر رضوان: التشبيه بالشناوي شرف لي.. وأتمنى العودة للأهلي 41 دقيقة | الدوري المصري
سفير مصر في تنزانيا: سيمبا حصل على موافقة بحضور 30 ألفا لمباراة الأهلي 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
العراقي: لن أضع شروطا للتجديد للمصري.. ورغبتي هي الاحتراف 57 دقيقة | الدوري المصري
البدري يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى كينيا ساعة | منتخب مصر
كرة يد - غيابات الأهلي والزمالك عن قمة دوري الموسم الماضي ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك