أروابارينا: أداء بيراميدز كان جيدا.. والفريق بدأ المرحلة الصعبة

يرى أودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز أن أداء فريقه ضد راسينج كلوب أبيدجان في الكونفدرالية كان جيدا مشيرا إلى أن بداية الفترة الصعبة لكثرة المنافسة في الدوري والكأس.

وانتصر بيراميدز على راسينج كلوب بهدفين عن طريق دييجو رولان ورمضان صبحي ليكرر انتصاره بعدما فاز ذهابا بنفس النتيجة أيضا.

وقال أروابارينا في تصريحات عقب المباراة"سعيد بالانتصار مجددا على راسينج كلوب تأكيد التأهل لدور المجموعات".

وأوضح "الأداء كان جيدا طوال فترات المباراة".

وشدد "التركيز الآن منصب على لقاء الجونة في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الأفريقية مؤقتا".

وأضاف "عدد كبير من المصابين في مرحلة الاستشفاء والتأهيل ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإننا نحتاج كل العناصر".

واستمر "أتمنى أن يستعيد الفريق كل القوة الضاربة، خاصة وأن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين".

وواصل "الموسم ما يزال طويلا وهناك مباريات مهمة وبحاجة للجميع والكل سيحصل على الفرصة".

وأتم "أشكر جميع اللاعبين على الأداء المميز ولكني أطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليا وقاريا".

وكان بيراميدز قد خسر نهائي النسخة الماضية ضد نهضة بركان في الكونفدرالية.