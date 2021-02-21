تشكيل مانشستر يونايتد - مارسيال وراشفورد يقودان الهجوم ضد نيوكاسل

الأحد، 21 فبراير 2021 - 20:20

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد يحتفل بهدفه القاتل لمانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل في الجولة 25 للدوري الإنجليزي.

ويتواجد أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد في خط هجوم الفريق.

ويلعب نيمانيا ماتيتش في وسط الملعب مع فريد وبرونو فيرنانديز.

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وتستمر شراكة فيكتور ليندلوف وهاري ماجواير في الدفاع.

ويظهر الإيفواري أماد ديالو على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس: دافيد دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – آرون وان بيساكا.

الوسط: فريد – نيمانيا ماتيتش – برونو فيرنانديش.

الهجوم: دانيال جيمس – أنتوني مارسيال – ماركوس راشفورد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

دين هندرسون – أليكس تيليس – إريك بايلي – أكسيل توانزيبي – براندون ويلياميز – أماد ديالو – خوان ماتا – ماسون جرينوود – شولا شورتير

مانشستر يونايتد
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