دون عناء ومع هدف مبهر من رمضان.. بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية بثنائية جديدة في راسينج

الأحد، 21 فبراير 2021 - 19:56

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

تأهل بيراميدز دون عناء يذكر، إلى دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية، بفوز جديد في الإياب على راسينج كلوب الإيفواري 2-0، بعد أن فاز بنفس النتيجة ذهابا.

وحجز بيراميدز مكانه في دور المجموعات للعام الثاني على التوالي، في مشاركته الإفريقية الثانية عموما، بعد أن أنهى النسخة الماضية وصيفا.

وافتتح بيراميدز التسجيل مبكرا، في الدقيقة الرابعة، بعرضية من أحمد أيمن منصور سمحت لدييجو رولان بافتتاح رصيد أهدافه الإفريقية مع الفريق الذي انضم له في يناير الماضي.

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ولم يهدد الضيوف مرمى بيراميدز سوى في الدقيقة 11، حين تصدى شريف إكرامي لتسديدة كواديو نجويسان من خارج المنطقة.

مهاجمو بيراميدز ولاعبو وسطه، تباروا في إهدار الفرص، حيث أهدر إريك تراوري هدفا في الدقيقة 20، وأحمد توفيق في الدقيقة 38.

الشوط الثاني شهد سيلا من الفرص الضائعة، من رمضان صبحي وإسلام عيسى، والبدلاء محمد فاروق وإبراهيم حسن.

ولكن اللقطة الممتعة جاءت في الدقيقة 74، بهدف مبهر من رمضان صبحي الذي راوغ لاعبي راسينج واحدا تلو الآخر في منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني لفريقه.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الإثنين موعدا لإجراء قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

بيراميدز سيكون ضمن أندية التصنيف الأول الذي يضم نهضة بركان المغربي حامل اللقب الذي تأهل بالفعل لدور المجموعات.

وإذا عبر ناديا النجم الساحلي التونسي ووفاق سطيف الجزائري إلى دور المجموعات سيكونان ضمن التصنيف الأول.

بيراميدز راسينج كلوب في الكونفدرالية
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