عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال

وصلت بعثة نادي الزمالك للأراضي السنغالية لمواجهة فريق تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الفريق للأراضي السنغالية بعدما عبر من الأجواء الموريتانية، بدلا من العبور من دولة مالي لتستغرق الرحلة 3 ساعات بدلا من 5.

رحلة الزمالك للسنغال شهدت العديد من الإثارة.

إذ ذهبت البعثة أولا للجزائر لتزويد بالوقود؛ لكنها لم تستطع التحرك نحو الأجواء الموريتانية بسبب عدم استخراج شركة الطيران تصريح العبور من الأجواء الموريتانية للوصول للسنغال.

لكن بعد محاولات استطاعت وزارة الطيران المدني المصرية، الحصول على تصاريح عبور الطائرة عبر الأراضي المالية بدلا من موريتانيا، لتسافر بعثة الزمالك من طريق مختلف.

إلا أن بعد ذلك، حصلت الطائرة على تصريح العبور من الأجواء الموريتانية.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.