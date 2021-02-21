بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. ليستر يهزم أستون فيلا ويزاحم يونايتد على المركز الثاني

وصل ليستر سيتي للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ25 من المسابقة بملعب فيلا بارك.

وارتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 49 في المركز الثاني بشكل مؤقت خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 56 نقطة.

بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث الذي سيلعب بعد قليل ضد نيوكاسل يونايتد.

بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 36 في المركز الثامن.

وشارك الدولي المصري أحمد المحمدي أساسيا مع أستون فيلا، بينما لعب محمود حسن "تريزيجيه" في الشوط الثاني.

تقدم ليستر سيتي في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من صانع الألعاب جيمس ماديسون.

ثم أضاف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 23 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بينما سجل بيرتراند تراوري هدف أستون فيلا الوحيد في الدقيقة 48.

وحصل أحمد المحمدي على بطاقة صفراء في الدقيقة 59.

ودخل تريزيجيه المباراة بديلا في الدقيقة 67 بدلا من أنور الغازي. ولكن مرت الدقائق المتبقية دون تغيير في النتيجة، ليفوز ليستر سيتي خارج ملعبه بثنائية مقابل هدف.