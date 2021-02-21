انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) راسينج كلوب

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:46

كتب : FilGoal

احتفال دييجو رولان بهدف بيراميدز الأول ضد راسينج الإيفواري (عبر حسابات بيراميدز)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز ضد راسينج كلوب في دور الـ 32 التكميلي للكونفدرالية.

بيراميدز فاز ذهابا 2-0 في كوت ديفوار، ويأمل في إنهاء المهمة دون متاعب وضمان التأهل من ملعب الدفاع الجوي.

طالع تشكيل الفريقين، وتغطية حية للمباراة، من هنا

أخبار متعلقة
تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان يقودان الفريق أمام راسينج في الكونفدرالية بفضل هدف مايوكا.. محمد فتحي يسبق بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية قائمة بيراميدز - عودة الشناوي واستمرار غياب فتحي والسعيد استعداد لمواجهة راسينج

--

نهاية المباراة

ق74: هدف عاااالمي من رمضان صبحي بعد فاصل من المهارة الفردية

ق68: مهاجمو بيراميدز يتبارون في إهدار الفرص أمام مرمى راسينج

ق48: محمد حمدي يمرر عرضية تجد رمضان الذي يسدد لكن كرته ترتطم في دفاعات راسينج وتخرج قرب المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: مرتدة نموذجية من بيراميدز تنتهي بتسديدة من أحمد توفيق خارج المرمى

ق20: إريك تراوري يهدر الثاني من شبه انفراد بعد تعاون هجومي مميز مع رمضان صبحي.

ق11: إكرامي يتصدى لصاروخ من نجويسان جناح الضيوف، إلى ركلة ركنية.

ق4: بيراميدز ينهي الأمور مبكرا.. عرضية من أحمد أيمن منصور سمحت لدييجو رولان بافتتاح رصيد أهدافه الإفريقية مع بيراميدز.

انطلاق المباراة

في إفريقيا في الكونفدرالية بيراميدز راسينج كلوب أبيدجان
نرشح لكم
أخر الأخبار
مانشستر سيتي يبتعد بالصدارة.. رأسية ستيرلينج تهزم أرسنال 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل يونايتد – مارسيال وراشفورد يقودان الهجوم ضد نيوكاسل.. وأماد ديالو على الدكة 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دون عناء ومع هدف مبهر من رمضان.. بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية بثنائية جديدة في راسينج 33 دقيقة | الكونفدرالية
كومان: التعادل محبط.. ولن ألوم اللاعبين 52 دقيقة | الدوري الإسباني
استراحة في الدوري - الاتحاد (1)-(1) أسوان..نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
عبر الأجواء الموريتانية.. وصول بعثة الزمالك للسنغال ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حتحوت يخطف تعادلا قاتلا لـ إنبي أمام الإسماعيلي ويؤزم موقف الدراويش ساعة | الدوري المصري
بيكيه: تعادل قادش مؤلم.. وهناك فرصة للفوز بالدوري ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك