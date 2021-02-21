انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (2) - (0) راسينج كلوب
الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة بيراميدز ضد راسينج كلوب في دور الـ 32 التكميلي للكونفدرالية.
بيراميدز فاز ذهابا 2-0 في كوت ديفوار، ويأمل في إنهاء المهمة دون متاعب وضمان التأهل من ملعب الدفاع الجوي.
طالع تشكيل الفريقين، وتغطية حية للمباراة، من هنا
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نهاية المباراة
ق74: هدف عاااالمي من رمضان صبحي بعد فاصل من المهارة الفردية
ق68: مهاجمو بيراميدز يتبارون في إهدار الفرص أمام مرمى راسينج
ق48: محمد حمدي يمرر عرضية تجد رمضان الذي يسدد لكن كرته ترتطم في دفاعات راسينج وتخرج قرب المرمى.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق38: مرتدة نموذجية من بيراميدز تنتهي بتسديدة من أحمد توفيق خارج المرمى
ق20: إريك تراوري يهدر الثاني من شبه انفراد بعد تعاون هجومي مميز مع رمضان صبحي.
ق11: إكرامي يتصدى لصاروخ من نجويسان جناح الضيوف، إلى ركلة ركنية.
ق4: بيراميدز ينهي الأمور مبكرا.. عرضية من أحمد أيمن منصور سمحت لدييجو رولان بافتتاح رصيد أهدافه الإفريقية مع بيراميدز.
انطلاق المباراة