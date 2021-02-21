تشكيل قمة إنجلترا - النني أساسي مع أرسنال.. وسيتي بالقوة بالضاربة

الأحد، 21 فبراير 2021 - 17:36

كتب : FilGoal

أرسنال ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عاد محمد النني لاعب وسط أرسنال للمشاركة أساسيا مع فريقه في مواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

ودفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بلاعب الوسط المصري محمد النني، بجوار جرانيت تشاكا في وسط ملعب فريقه.

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بينما يقود الهجوم الثلاثي أوباميانج وأوديجارد وبيبي.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: لينو.

الدفاع: هيكتور بيليرين – روب هولدينج – ماري – كيران تيرني.

الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا.

الهجوم: مارتين أوديجارد – نيوكلاس بيبي – بيير إيمريك أوباميانج.

على الجانب الآخر دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالقوة الضاربة لفريقه.

كما عاد كيفين دي بروين للمشاركة أساسيا مع مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كاملا كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: جواو كانسيلو – جون ستونز – روبن دياز – أولكساندر زينتشينكو.

الوسط: إليكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا – فيرناندينيو.

الهجوم: دي بروين – رياض محرز – رحيم ستيرليج.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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