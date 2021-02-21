تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان يقودان الفريق أمام راسينج في الكونفدرالية

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل مواجهة راسينج كلوب الإيفواري في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود شريف إكرامي حراسة مرمى بيراميدز بينما يلعب رمضان صبحي وإسلام عيسى وإيريك تراوري ودييجو رولان خط الهجوم.

وكان بيراميدز قد تغلب على راسينج كلوب في أبيدجان بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب، ويستضيف بيراميدز الفريق الإيفواري على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إسلام عيسى - رمضان صبحي

الهجوم: إيريك تراوري - دييجو رولان