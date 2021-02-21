الزمالك يعلن تحرك الفريق من الجزائر ويشكر الخارجية والرياضة والطيران المدني

الأحد، 21 فبراير 2021 - 16:31

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف فرجاني ساسي القاتل في الإسماعيلي

وجه الزمالك شكره لوزارات الخارجية والشباب والرياضة والطيران المدني اليوم الأحد بعد حل أزمة رحلة الفريق الأول إلى السنغال.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه شكل لجنة طارئة لإدارة الأزمة التي حدثت صباح الأحد.

وشدد النادي في بيانه على "استجابة كافة الجهات المسؤولة لاتصالات النادي وتضافر الجهود لحل الأزمة".

أخبار متعلقة
كرة يد – الكشف عن موعد استكمال الموسم الماضي من بطولة الدوري وست هام يرتقي للمربع الذهبي بإسقاط توتنام الجريح كلوب: إصابة هندرسون صفعة قوية لنا

وكشف النادي تحرك بعثة الفريق منذ قليل من الجزائر صوب السنغال عبر المسار الجوي لموريتانيا.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة مساء السبت ووصلت الجزائر قبل أن تفاجأ بأزمة عدم وجود تصريح لدخول أجواء موريتانيا.

قبل أن يتم حل الأزمة منذ قليل.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الكونفدرالية - بيراميدز ضد راسينج كلوب 11 دقيقة | الكونفدرالية
الزمالك لـ في الجول: استئناف دوري اليد القرار الصحيح.. لدينا نواقص مثل الأهلي وننتظر موعد الكأس 13 دقيقة | رياضات أخرى
بفضل هدف مايوكا.. محمد فتحي يسبق بيراميدز إلى مجموعات الكونفدرالية 15 دقيقة | الكونفدرالية
تشكيل قمة إنجلترا - النني أساسي مع أرسنال.. وسيتي بالقوة بالضاربة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وردة يُسجل في انتصار باوك على لاميا 36 دقيقة | المحترفون
في ثلث ساعة رائعة.. المقاولون يهزم عودة الجونة غير المكتملة 41 دقيقة | الدوري المصري
نوير: لم نتعلم من درس مباراة أرمينيا بيليفيلد 43 دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل بيراميدز - إكرامي ورمضان يقودان الفريق أمام راسينج في الكونفدرالية 44 دقيقة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كرة يد - الزمالك (28)-(27) الأهلي.. الأبيض ينتصر 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح وليفربول بعد إسقاط لايبزيج 3 مؤتمر موسيماني: لن أرد على تصريح باتشيكو.. وهذا سبب سعادتي باللعب في استاد القاهرة 4 تقرير سوداني: المريخ يشكو كهربا للاتحاد الإفريقي بسبب "العنصرية ضد لاعبه"
قد ينال إعجابك