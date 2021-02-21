الزمالك يعلن تحرك الفريق من الجزائر ويشكر الخارجية والرياضة والطيران المدني

وجه الزمالك شكره لوزارات الخارجية والشباب والرياضة والطيران المدني اليوم الأحد بعد حل أزمة رحلة الفريق الأول إلى السنغال.

وأوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي أنه شكل لجنة طارئة لإدارة الأزمة التي حدثت صباح الأحد.

وشدد النادي في بيانه على "استجابة كافة الجهات المسؤولة لاتصالات النادي وتضافر الجهود لحل الأزمة".

وكشف النادي تحرك بعثة الفريق منذ قليل من الجزائر صوب السنغال عبر المسار الجوي لموريتانيا.

وغادرت بعثة الزمالك مطار القاهرة مساء السبت ووصلت الجزائر قبل أن تفاجأ بأزمة عدم وجود تصريح لدخول أجواء موريتانيا.

قبل أن يتم حل الأزمة منذ قليل.

ويحل الزمالك ضيفا على تونجيث السنغالي مساء الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب مجموعته متساويا مع مولودية الجزائر برصيد نقطة بينما يتصدر الترجي التونسي ورصيده 3 نقاط بعد فوزه على تونجيث بهدفين لواحد في الجولة الأولى.