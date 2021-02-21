وست هام يرتقي للمربع الذهبي بإسقاط توتنام الجريح

الأحد، 21 فبراير 2021 - 16:13

كتب : FilGoal

جيسي لينجارد يحتفل بهدف وست هام في أستون فيلا

ارتقى وست هام يونايتد إلى المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بعدما أسقط ضيفه توتنام بنتيجة 2-1 يوم الأحد.

وحل توتنام ضيفا على وست هام بملعب لندن الأولمبي ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح ميكاييل أنطونيو التسجيل لوست هام في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف جيسي لينجارد النتيجة في الدقيقة 47، ثم قلص لوكاس مورا النتيجة بهدف في الدقيقة 64.

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وأصبح وست هام على بعد نقطة من مانشستر يونايتد الوصيف وليستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.

فيما يغرد مانشستر سيتي في الصدارة بفارق 10 نقاط عن يونايتد وليستر، و11 نقطة عن المطارق، قبل أن يلعب الفريق السماوي ضد أرسنال يوم الأحد.

بينما توقف رصيد توتنام عند 36 نقطة في المركز التاسع.

الخسارة هي الخامسة لتوتنام في المباريات الـ6 الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وست هام يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
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