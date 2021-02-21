كلوب: إصابة هندرسون صفعة قوية لنا

وصف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إصابة جوردن هندرسون بالصفعة القوية، لما لا وهو يلعب كقلب دفاع ليعوض غياب كل مدافعي الحمر الغائبين بسبب الإصابات.

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهذه المرة أمام غريمه التقليدي ومنافسه الدائم إيفرتون الذي طغى بلونه الأزرق على ملعب أنفيلد الأحمر معقل ليفربول، كما خسر قائده بسبب الإصابة.

عن أزماته الدفاعية المتلاحقة، قال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لدينا عدد من الخيارات بالطبع، ولكن الإصابات تجعل الأمر صعبًا للغاية".

وأضاف "نات فيليبس لم يشكل نقطة ضعف لنا ولو لثانية واحدة، وهندرسون أيضًا كان رائعًا في بداية المباراة، خاصة على صعيد بناء الهجمات".

وأكمل "نعم، إصابة هندرسون تمثل صفعة قوية بالنسبة لنا. لكن فيليبس لعب مباراة ممتازة".

وتابع "الآن سيتعين علينا أن نقوم ببعض التغييرات مرة أخرى في المباراة القادمة. إنه أمر مزعج بالتأكيد، ولكننا اعتدنا عليه".

وأتم المدرب الألماني "طالما لدينا 11 لاعبًا سنبذل أقصى ما في وسعنا".

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 40 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 أيضا في المركز السادس متفوقا بفارق الأهداف على إيفرتون.





























الهزيمة هي السابعة لليفربول هذا الموسم، والرابعة على التوالي بعد الخسارة أمام كل من برايتون ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

وخسر ليفربول 4 مباريات متتالية على ملعبه لأول مرة منذ 1923. أي منذ 98 عاما.

الفوز هو الأول لـ إيفرتون على ليفربول منذ 17 أكتوبر 2010. كما أنه أول فوز لـ إيفرتون على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ 27 سبتمبر 1999.

ثنائية إيفرتون سجلها ريتشارليسون وجيلفي سيجوردسون.